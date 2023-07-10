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Саммит НАТО: Запад связал Россию за руки и зашил ей рот

Саммит НАТО: Запад связал Россию за руки и зашил ей рот

Перед саммитом НАТО Россия хотела пойти на эскалацию с целью уничтожения консолидированной позиции западных союзников относительно процесса интеграции Украины в НАТО в стратегическом контексте и создания широкой программы военных поставок на период активных боевых действий в Украине.

Россия хотела поставить Запад на "растяжку эскалации" с посылом, что лучше не углубляться по пути евроатлантического альянса Украины.

С этой целью Россия готовила и провокацию на ЗАЭС, и ряд террористических действий, которые были успешно "заблокированы" при совместной работе ЦРУ, украинской разведки и разведок (+дипломатов) стран-союзниц.

Фактически, Запад выполнит все намеченные планы. На саммит НАТО приедет и Зеленский: ему будет предоставлена комбинация из военных и гражданских программ, которая поможет:

1) добиться полной победы в войне;

2) создать новую конъюнктуру национальной безопасности Украины;

3) создать четкую, ясную и разумную по срокам программу европейской интеграции и евроатлантической интеграции Украины;

Россия пыталась сорвать второй и третий пункты, стремясь замылить формулировками, используя грубый шантаж и прямое влияние на "одного из членов альянса". Не вышло ничего. Совершенно. Кремль оказался полностью отстранён от любого внешнего влияния на структуры НАТО.

В НАТО срочно согласовывают гарантии безопасности для Украины прямо перед саммитом, — Politico

Речь идет о согласовании обязательств по безопасности на переходный период, пока в Украине не закончится война и страна не вступит в НАТО.

"По сути, это будет гарантия для Украины, что мы будем в течение очень долгого времени оснащать их вооруженные силы, будем их финансировать, будем их консультировать, будем обучать их, чтобы у них была способность сдерживания против любой будущей агрессии", — сказал высокопоставленный дипломат НАТО.

Ну вот: что и требовалось доказать.

"Проникающий удар внутрь РФ" будет реализован одновременно с началом того самого "глобального" наступления ВСУ.

Главы добровольцев сказали, что операция будет осуществляться примерно через месяц.

Всё верно. Примерно через "5 недель". И не в БНР (?!)

Джерело: https://t.me/cynic2020/7969

Новости портала «Весь Харьков»

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