САП вимагає визнати необґрунтованими активи на суму майже 5,9 млн грн

09 серпня 2024 року прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури за матеріалами #НАЗК та доказів, самостійно одержаних прокурором у встановленому законом порядку, заявлено позов до Вищого антикорупційного суду про визнання необґрунтованими активів, що оформлені на членів сім’ї та родичів начальника одного з управлінь Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби у м. Києві та Київській області на суму майже 5,9 млн грн та стягнення їх в дохід держави (цивільна конфіскація).

Встановлено, що членами сім’ї та родичами посадовця упродовж 2019-2023 років набуто у приватну власність дві квартири у містах Києві і Харкові та 3 автомобілі.

Аналізом доходів та видатків посадовця, членів його сім’ї і родичів встановлено неможливість набути ці об’єкти нерухомості за рахунок законних джерел.

Крім того встановлено, що після придбання цих активів їх використовували посадовець і його дружина, а не родичі, що вказує поряд з іншими даними на те, що вони набули їх у власність саме за дорученням посадовця.

Зважаючи на це, прокурор САП звернувся до суду з позовом про визнання необґрунтованими цих активів і їх стягнення в дохід держави.

За заявою прокурора судом у порядку забезпечення позову накладено арешт на активи, які є предметом спору, і на інші активи відповідачів, які відповідають їх вартості.

Представництво держави в суді у цій справі здійснюється прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Нагадаємо, що відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, стосовно якої набрало законної сили рішення суду про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, підлягає звільненню з посади в установленому законом порядку

Про хід та результати розгляду цивільної справи буде повідомлено додатково.

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/2388

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