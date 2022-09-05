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СБУ посилює безпекові заходи в Умані напередодні свята Рош-ха-Шана

СБУ посилює безпекові заходи в Умані напередодні свята Рош-ха-Шана

Служба безпеки України провела низку антитерористичних заходів в Умані на Черкащині напередодні щорічного святкування Рош-ха-Шана та приїзду великої кількості паломників. Ці дії спрямовані на посилення безпеки та відпрацювання швидкого реагування на можливі загрози.

У контрдиверсійних заходах задіяні регіональні підрозділи СБУ, Нацполіції, Національної гвардії, ДСНС та інших органів.

Комплексні тренування відбулися на території недобудови в історико-культурному центрі ім. Раббі Нахмана задля перевірки захищеності об’єкту паломництва.

Тут спецпризначенці СБУ змоделювали ситуацію та виконали штурмові дії з використанням альпіністського спорядження, затримали умовну «терористичну групу» та звільнили заручників.

Та попри всі вжиті заходи безпеки СБУ та Національна поліція рекомендують паломникам-хасидам утриматися цього року від візиту до України на святкування Рош-ха-Шана. Це пов’язано з тим, що росія може використати приїзд і масове скупчення паломників для влаштування провокацій.

Джерело: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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