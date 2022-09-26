Shahed на нашу голову — детальний технічний звіт про безпілотник іранського виробництва
Вчора над головою автора цього матеріалу літав імовірно безпілотник Shahed. Внаслідок атаки на Одесу було вбито одну людину і завдано шкоди чотирьом будівлям. Чотири безпілотники знищено над морем. У зв’язку з активізацією дронів-камікадзе публікуємо перекладений технічний звіт про безпілотник іранського виробництва Shahed-131, наданий телеграм-каналом “Американський піхотинець” з посиланням на ЗСУ. Документ складається з докладнго технічного опису та фотозвіту про збитий (десь, кимось) безпілотник.
Короткий опис
Безпілотний літальний апарат односторонньої атаки (OWA – one way attack) IRN-05 (Shahed-131) виробництва Shahed Aviation Industries Research Center (SAIRC) виготовлений із вуглеводневого волокна, посиленого внутрішніми металевими опорами. Довжина апарату 2,6 м, розмах крил – 2,2 м, приблизна маса – 135 кг.
Забезпечений поршневим двигуном внутрішнього згоряння, що приводить у рух дерев’яний гвинт із фіксованим кроком. Конструкція дозволяє припустити можливість його запуску зі статистичних рейок або вантажівки. На борту знаходяться:
● Блок керування польотом (FCU), який містив п’ять виготовлених на замовлення друкованих плат (PCB), що містять процесори TMS320 F28335 “Texas Instruments”;
● Комерційний готовий трансівер GNSS;
● Система автоматичного зльоту та посадки ATOL (Automatic take off and landing);
● Блок розподілу живлення;
● Акумулятор;
● Вимірювач інерції (IMU);
● Поршневий двигун внутрішнього згоряння;
● Блок керування двигуном (ECU).
Корисне навантаження. Корисне навантаження системи складалося з фугасної (HE) боєголовки, мідного конусоподібного заряду та попередньо сформованої осколкової гільзи. Мідний конічний заряд мав діаметр 111 мм та глибину 162 мм. Розмір попередньо сформованої фрагментації складає 7 куб. мм. Вміст ВР оцінюється в 10-15 кг литої вибухової речовини.
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Джерело: itc.ua