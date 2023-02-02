Щонайменше двоє загиблих і семеро поранених — такі наслідки обстрілу Краматорська, зафіксовані на цю хвилину, – очільник ОВА

Росіяни повоювали з житловим будинком у Краматорську

Как сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям, всего пострадал 21 человек, из них восемь госпитализированы.

"Все, кто причастны к ракетному удару по дому в Краматорске, будут найдены и наказаны, - заявил Владимир Зеленский. - Это ежедневная реальность жизни нашей страны. Страны, которая территориально граничит с абсолютным злом. И которая должна его преодолеть, чтобы свести к нулю вероятность повторения подобных трагедий".

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