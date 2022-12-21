Новини цього часу коротко

1. Президент Зеленський відвідав Бахмут, де поспілкувався з нашими бійцями та вручив їм нагороди. В пропагандонів та офіційних осіб Ху@лостану стався серцевий напад. Для них Бахмут вам стати виправданням за поразки та відступи, за Ізюм та Херсона. За право захоплювати Бахмут почали між собою гризтися під@ри з вагнера та під@ри з міноборони ерефії. Але наші воїни, ціною величезних зусиль, повідстрілювали хотєлкі під@рські. Ну і шо виходить? Хотєлі росіянє увідєть прєзіднєнта в Бахмутє і увідєлі. Но єтсть нюанси.

2. Під час візиту до Бахмуту, бійці ЗСУ передали Президенту Зеленському прапор України з підписами бійців та посланням, а також зірку героя одного з воїнів, які Зеленський мав подарувати від їхнього імені Конгресу США. І вже зранку прийшла новина, що Президент України вилетів в США, щоб зустрітися з Байденом та виступити перед Конгресом.

3. США направлять Україні системи ППО Patriot та додаткове обладнання для перетворення звичайних авіабомб у високоточні у наступному пакеті військової допомоги.

4. Україна стала «Країною року», за версією The Economist. «Лише Україна могла стати нашим вибором країни року 2022. За героїзм її народу, за протистояння агресії».

5. Франція поставила Києву системи ППО Crotale, планує на початку наступного року доставити нову партію зброї, — президент Макрон. Серед поставок в наступному році очікуються і САУ Caesar.

6. В Україну надійшли два мільярди доларів від США, це вже друга частина гранту на 4,5 мільярди доларів, — міністерство фінансів України.

7. Світовий банк схвалив виділення $610 мільйонів на задоволення невідкладних потреб України, — сайт організації.

8. Британія відправила Україні 900 генераторів і близько 15 тисяч комплектів зимової форми, – міністр оборони Британії. Очікується, що до Різдва будуть доставлені ще 10 тисяч комплектів.

9. Експорт нафти з Ху@лостану обвалився на 54% після введення санкцій G7 та ЄС щодо цінової стелі на барель.

10. А тут черговий «вихід дракона». Китайські банки повністю приєдналися до санкцій проти Ху@лостану.

Все буде Україна!

Джерело: https://www.facebook.com/denis.pyatigorets

Новости портала «Весь Харьков»