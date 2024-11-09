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Силикатные кирпичи вместо ДЗ у Т-90М "Прорыв" это всё-таки ТОП!

Силикатные кирпичи вместо ДЗ у Т-90М Прорыв это всё-таки ТОП!

российские пропагандисты в поле увидели разорванный на куски танк и сразу же устроили возле него видео и фотосессию. Большую часть видео они ржут над танком, мол у него вместо динамической защиты силикатные кирпичи... да-да, просто посмотрите. И как это его разорвало на куски после наезда на мину, вот жеж ненадёжная западная техника.

В итоге, к середине видео они приходят к выводу, что это... Leopard-2.

Но, после более детального изучения корпуса находят маркировку на кириллице и понимают, что здесь, что-то не то... и вправду. Ведь это Т-90М "Прорыв".

Нет, я знаю, что у российских оккупантов есть фетиш фотографироваться напротив своей же уничтоженной техники и делать вид, что это сокрушённая техника НАТО, но тут... это кринж высочайшего пилотажа!

О, смотрите, танчик разорвало пополам! О, вместо ДЗ кирпичи! О, бажня треснула пополам, гавно а не сварка. А, так он наехал на мину? Ну, понятно, это Leopard-2... Нет? Не Leopard-2... БЛД...

Кстати, на заметку дятлам с GoPro вместо мозгов. Лучшая противоминная защита у советских танков была только у Т-62 и это было его единственное достоинство. Во всех остальных, в большинстве случаев, после подрыва на ТМ-62, происходила детонация БК. Если нет, это несказанное везение.

Но силикатные кирпичи вместо ДЗ у Т-90М "Прорыв" это всё-таки ТОП! Как там говорил Дмитрий Алконавтович Медведев - "Лудшый танг в мири!" Ну да, ну да...

Джерело: https://t.me/zloyodessit/22977

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