Синєгубов повідомив про 16 загиблих в харківському «Епіцентрі»

У Харкові за результатами експертизи ДНК поліція ідентифікували тіла шістьох громадян, серед загиблих – 12-річна дівчинка, яка була відвідувачем гіпермаркету «Епіцентр».

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Роботи по розбору завалів тривають. Станом на 14:30 загальна кількість загиблих внаслідок ворожої атаки становить 13 людей. Також зі згарища вилучені фрагменти тіл, їх ідентифікація триває. Постраждали 44 людини, з яких 14 жінок і 30 чоловіків.

О 16:11 начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про збільшення кількості загиблих до шістнадцяти.

На місці трагедії розгорнуто роботу штабу слідчого управління поліції та криміналістична лабораторія. Криміналісти відібрали 15 зразків букального епітелію у родичів загиблих.

«Нагадуємо, всі, хто втратив зв’язок з близькими, можуть звернутися за телефонами поліції +380934943162 або 102. Ідентифікація тіл триває», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости