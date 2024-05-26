Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:33
Просмотров: 132

Синєгубов повідомив про 16 загиблих в харківському «Епіцентрі»

Синєгубов повідомив про 16 загиблих в харківському «Епіцентрі»

У Харкові за результатами експертизи ДНК поліція ідентифікували тіла шістьох громадян, серед загиблих – 12-річна дівчинка, яка була відвідувачем гіпермаркету «Епіцентр».

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Роботи по розбору завалів тривають. Станом на 14:30 загальна кількість загиблих внаслідок ворожої атаки становить 13 людей. Також зі згарища вилучені фрагменти тіл, їх ідентифікація триває. Постраждали 44 людини, з яких 14 жінок і 30 чоловіків.

О 16:11 начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про збільшення кількості загиблих до шістнадцяти.

На місці трагедії розгорнуто роботу штабу слідчого управління поліції та криміналістична лабораторія. Криміналісти відібрали 15 зразків букального епітелію у родичів загиблих.

«Нагадуємо, всі, хто втратив зв’язок з близькими, можуть звернутися за телефонами поліції +380934943162 або 102. Ідентифікація тіл триває», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Рятувальники, поліція, прокурори, медики. Всі екстрені служби та правоохоронні органи другу добу намагаються деблокувати та виявити тіла загиблих внаслідок дій російських терористів.
Сегодня 18:30    75
Оперативна інформація станом на 16.00 26.05.2024 щодо російського вторгнення.
Сегодня 18:25    79
Университет Гумбольдта на сутки стал “Институтом Джебалии”: полиция Берлина жестко очистила ВУЗ
Сегодня 09:47    197
США вимагають від рф пояснень: який крок кремля вивів із себе Вашингтон
Сегодня 09:21    215
Німеччина відреагувала на заклик Греції та Польщі до ЄС створити спільний щит ППО
Сегодня 08:57    169
Як кремль за допомогою сили і пропаганди перетворив церкву на зброю проти України
Сегодня 08:46    178
«Посмотрите, они тоже нас ударили!» - нытье с болот
Сегодня 08:29    208
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не вважає ймовірною атаку рф на НАТО
Сегодня 08:22    145
Кількість загиблих через ворожі авіаудари по гіпермаркету «Епіцентр» зросла до 12
Сегодня 08:17    143
Ми побачимо повну домінацію безекіпажних морських суден над звичними бойовими кораблями, ― Кирило Буданов
Сегодня 08:11    143
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 