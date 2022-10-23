"Ситуация хуже, чем в сравнении с отступлением из Харьковской области"...

"Слух" из рядов военных сообщает, что Херсон остаётся Ахиллесовой пятой, в которую "засунули столько оружия, что можно было бы подумывать о взятии Ла-Манша, а тут думают, как бы не получить п*зды от начальства, съе*авшись из Херсона живыми и желательно с техникой".

"Слух" порадовать ничем не могу:

- С "живостью" могут возникнуть проблемы. Приказ об отступлении будут максимально отодвигать, надеясь, что зимняя "эра холода и ударов по инфраструктуре" вынудит Украину либо пойти на переговоры, либо совершить катастрофическую ошибку на поле боя. Поэтому даже после "плановой эвакуации" Россия будет держать военных на линии боёв, надеясь на "чудо".

- С эвакуацией вместе с оружием также проблемы. Ввиду специфики командования и рассчёта на "авось", планов по эвакуации техники нет. И инфраструктуры, пригодной для массового и быстрого отскока, также нет.

Джерело: https://t.me/cynic2020/7559

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