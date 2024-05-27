Крупнейшая немецкая ежедневная газета “Бильд” рассказала читателям об обстоятельствах, при которых в Газе было найдено и возвращено тело заложницы Шани Лук, обладавшей немецким гражданством.

Сообщается, что останки найдены в десятиметровом подземном помещении, находящемся под зданием БАПОРа. Журналисты “Бильда” не стали сдерживаться, назвав эту организацию “террористическим агентством ООН”.

Однако наибольшее возмущение у авторов газеты вызвал тот факт, что это здание построено при активном финансовом участии правительства Германии.

В качестве доказательства “Бильд” использует фотографии, сделанные израильским журналистом Дороном Кадошем.Тот крупным планом сфотографировал вывеску на этом бапоровском здании – по ней можно понять, что его строительство финансировалось немецким государственным банком KfW за счет налогоплательщиков.

“Бильд” отмечает, что деньги на строительство этого объекта выделены из бюджета либо Федерального министерства экономического сотрудничества и развития, либо немецкого МИДа.

Журналисты “Бильда” поговорили с Кадошем. Тот рассказал, что с начала войны уже 12 раз побывал на территории сектора Газа и каждый раз видел свидетельства связи агентства ООН по делам палестинских беженцев с террористическими структурами. “БАПОР и ХАМАС тесно переплетены”, – уверяет Кадош.

“Бильд” напомнил: в израильских органах безопасности полагают, что к резне 7 октября причастны около десятка сотрудников БАПОРа. После обнародования этих фактов многие страны, в том числе Германия, приостановили финансирование этого агентства.

Однако вместо полноценного расследования деятельности БАПОРа произошла профанация, считают журналисты. “ООН поручила трем антиизраильским НПО провести расследование, которое сняло все обвинения. После этого Министерство иностранных дел и Федеральное министерство по сотрудничеству возобновили финансирование БАПОРа”, – пишет “Бильд”.

Журналисты обратились за комментариями к немецким чиновникам. Те ограничились формальными ответами и обещаниями разобраться.

“Разумеется, средства федерального правительства не передаются террористическим организациям, таким как ХАМАС. Германия не финансирует террор. Правительство совместно с БАПОРом и банком Kreditanstalt für Wiederaufbau оперативно пытается разобраться в случившемся”, – заявлено в ответ на запрос журналистов “Бильд”.

Джерело: nigroll.com

Новости портала «Весь Харьков»