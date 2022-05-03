Сладкая жизнь на "радиоактивном пепле"

Глыба путинской пропагандистской машины Дмитрий Киселев снова зарисовался на информационной передовой схватки со здравым смыслом. На этот раз "министр правды" отработал заказ, спущенный от команды главы "Роскосмоса" Рогозина. В техническом задании под заголовком "кузькина мать 2.0" значилась отработка темника про колоссальную разрушительную мощь РС-28 "Сармат". Собственно, обращение к киселевщине стало неприятным сюрпризом для других пропагандистов, особенно для Симоньян и Соловьева. В Кремле оценили их пропагандистскую работу по ядерному темнику крайне неудовлетворительной, если не сказать хуже.

Но Лжедмитрию не успели подготовить обновленный креатив, и он был вынужден воспользоваться затертым до дыр шаблоном про "радиоактивный пепел". Киселев стал запугивать ядерным ударом по Великобритании, заявив, что Лондон мешает России реализовать цели "спецоперации" в Украине. За это Королевство нужно "стереть с лица земли". В эфире программы "Вести недели" пропагандист рассказал, что один удар "Сарматом" превратит Великобританию в "радиоактивную пустыню". Также Киселев прорекламировал ядерную торпеду "Посейдон", способную волной искусственного цунами "погрузить Британию в морскую пучину". Все это сопроводили соответствующим устрашающим видеорядом.

В телевизоре оно конечно выглядит апокалиптично, но Запад как-то не убедило. Хотя бы по той простой причине, что "Сармат" должны были поставить на вооружение 5 лет назад, но как оказалось, РС-28 ещё до сих пор не прошел всех необходимых испытаний. Касательно "Посейдона" или торпеды "Статус-6", то дорогостоящая разработка не удовлетворяет МО РФ ни реальной скоростью, ни показателями шума. Польза от нее сомнительна. Вряд ли торпеду доведут до ума к 2027 году .

В Лондоне это прекрасно понимают, и сдержано реагируют на кремлевские выпады. Беспокойство вызывает состояние умов россиян, которых облучают страшными сюжетами про тотальное уничтожение человечества. После ядерных спекуляций у российского населения улетучивается страх перед властью силовиков. Дескать, если мы все и так умрем, то чего боятся какого-то зажравшегося мента, фсбшника или чинушу в местной администрации? В таких условиях теряет смысл уплата налогов, алиментов, не говоря уже про службу в армии. Пора все бросить и насладится последней возможностью просто пожить для себя.

Кстати, болезненный разрыв шаблона у россиян вызвало поведение Киселева после очередного радиоактивного ужастика. Вместо того, чтобы поглубже залазить в бункер, пропагандист вместе с седьмой женой тут же вылетел на отдых в Эмираты. Пока миллионы россиян считают копейки, чтобы выбраться на майские хоть куда-то, Киселев ни в чем себе не отказывает в пятизвездочном отеле Jumeirah Al Qasr, расположенном на приватном пляже с видом на Персидский залив. Стоимость номера за одну ночь здесь стартует от тысячи долларов. Удивляться нечему, ведь на лапше для ушей россиян руководимая Киселевым "Россия Сегодня" осваивает каждый год бюджет в 7-8 млрд.рублей. Тем более, Песков ещё давно говорил россиянам: "не надо завидовать... от пересчета чужих денег у состоятельных средства не убавятся".

Пусть так, но в целом как-то двулично, лицемерно выходит. Кисилев мобилизовал россиян на худшее, посеял страх и ненависть, а сам как ни в чем ни бывало укатил за сладкой жизнью.

Случай для путинской гвардии не единичный. Семья Кадырова также облюбовала ОАЭ и красиво проживает дни "спецоперации" на роскошной вилле №21 гостиницы Zabeel Saray Royal Residences. В то время как семьям погибших кадыровцев с барского плеча пафосно выдают по мешку картошки и бутылке подсолнечного масла.

От фальши путинцев воротит. Пока десяткам миллионов россиян сулят райские чертоги на небесах, освобождённые от совести кримлевские лицимеры на полную катушку вкушают прелести жизни на грешной земле.

Источник: https://t.me/sytosokrata/612

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