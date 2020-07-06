Смерть работника теплосетей: аварию будут устранять неделю

Порыв, в результате которого 2 июля погиб работник "Харьковских тепловых сетей", планируется ремонтировать неделю.

После аварии без горячей воды осталось 77 домов. Об этом сообщил заместитель харьковского городского головы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Андрей Руденко, пишет "Суспільне".

Откачивают горячую воду в районе станции метро "Научная" со 2 июля. Тепловики ищут, в каком именно месте трубу прорвало. По словам Руденко, прорыв произошел из-за проблем с питанием тепломагистрали. Авария была сильной, температура воды достигала 76 градусов.

Без горячей воды оставалось 7 домов, возобновят ее подачу не раньше вторника, 7 июля, отметили в ХТС.

Придерживался ли погибший работник правил безопасности и что стало причиной его гибели - устанавливают следователи, говорит спикер прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко.

Источник: sq.com.ua

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