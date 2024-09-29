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Сьогодні – 83-ті роковини трагедії Бабиного Яру

Сьогодні – 83-ті роковини трагедії Бабиного Яру

Бабин Яр – страшний символ того, що найжахливіші злочини відбуваються тоді, коли світ обирає не помічати, мовчати, бути байдужим, бути недостатньо рішучим, аби дати злу гідну відсіч.

29-30 вересня 1941 року, всього лише за два дні в Києві нацисти розстріляли понад 30 тисяч євреїв. «Дорогою смерті» вони гнали до яру мешканців міста цілими сім'ями – чоловіків, дітей, жінок, вагітних. Масштаби цього зла важко осягнути й досі.

https://t.me/raddjd/26638

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