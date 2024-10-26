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Сообщения о “землетрясении” в Израиле: ЦАХАЛ взорвал склад оружия “Хизбаллы”

Сообщения о “землетрясении” в Израиле: ЦАХАЛ взорвал склад оружия “Хизбаллы”

Утром 26 октября поступили сообщения о слабом “землетрясении” на севере Израиля – от Хайфы до Голанских высот. Была активирована тревога.

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), землетрясение ощущалось как в восточном Средиземноморье, так и в районе Мертвого моря.

Вскоре ЦАХАЛ уточнил: был взорван крупный склад оружия “Хизбаллы”, находившийся под землей. Видимо, это привело к тому, что ощущались подземные толчки и была активирована тревога. В ЦАХАЛе подчеркивают: никакой угрозы нет.

По какой причине система оповещения Командования тылом была активирована с предупреждением о землетрясении, непонятно. Возможно, речь идет о техническом сбое или отсутствии координации между командованием ЦАХАЛа в Ливане и Командованием тылом.

Обычно предупреждение о землетрясении в Израиле срабатывает при магнитуде 4,5 и выше. В системе EMSC магнитуду “землетрясения” в данном случае затруднились определить.

Джерело: nigroll.com

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