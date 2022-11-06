Сотни погибших: под Макеевкой уничтожен батальон мобилизованных из Воронежской области - рус СМИ

Читаю российскую новость:

"Сотни погибших: под Макеевкой уничтожен батальон мобилизованных из Воронежской области

О потерях среди мобилизованных в результате обстрела на линии соприкосновения под Макеевкой в Сватовском районе Луганской области «Вёрстке» рассказал один из выживших военнослужащих Алексей Агафонов. По его оценке, число погибших может превышать 500 человек.

Командир батальона мобилизованных, которые проходили подготовку в воинской части 2079, обещал, что военных привезут в район Сватово, где в 15 километрах от линии фронта они вступят в ряды «территориальной обороны», рассказал Агафонов. Однако в ночь с 1 на 2 ноября весь батальон привезли на линию соприкосновения и приказали окапываться и удерживать линию обороны.

«Нас выкинули в посадки, сказали окапываться, у нас на батальон было три лопаты, обеспечения вообще никакого не было. Мы как смогли окопались, а под утро начался обстрел — артиллерия, «грады», миномёты, коптеры, нас просто расстреливали. Когда всё началось, офицеры сразу убежали. В перерывах между обстрелами мы пытались окапываться, но нас сразу вычисляли коптеры и просто расстреливали. Из 570 человек целые 29, ещё 12 ранены, остальные — всё», — рассказал Агафонов."

После этой новости у меня один вопрос: - На кой ляд эта русня из Воронежской области поперлась в Украину? Похоже для того, чтобы сдохнуть. Ну, тогда у них все получилось. Е - е@анутые.

Джерело: https://t.me/BerezaJuice/23148

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