«Співробітництво росії та Китаю стабілізує ситуацію у світі». Це – неправда

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Брехня: москва і Пекін нарощуватимуть координацію для забезпечення глобальної безпеки і справедливого світопорядку. Таке заявив диктатор путін на саміті БРІКС.

Правда: будь-яка заява з вуст терориста путіна – це цинічна брехня і відверта маячня. А серед так званих «стабілізуючих» функцій росії тільки на теренах колишнього срср можна згадати:

• придністровський конфлікт і подальше нагнітання ситуації в Молдові (в тому числі й під час останнього референдуму щодо конституційного закріплення вступу країни в ЄС);

• війну з Грузією та фактичну окупацію Абхазії та Південної Осетії;

• окупація Криму та частини Донбасу в 2014-му та подальше повномасштабне вторгнення в Україну;

• фактичне усунення ОДКБ (лідером якого є рф) від повномасштабного конфлікту між Вірменією та Азербайджаном.

До «стабілізуючих» функцій рф у світі також можна віднести не тільки втручання в усі можливі вибори, починаючи від американських і до Європарламенту, а й диверсії в низці країн Європи.

Джерело: https://t.me/spravdi/42360

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