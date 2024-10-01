Срочники пойдут умирать в Курск?

В рамках осеннего призыва, который пройдёт с 1 октября по 31 декабря, срочники не будут привлекаться «для участия в выполнении задач "СВО" в "новых регионах"», - замначальника ГОМУ Генштаба ВС рф Цимлянский на брифинге. При этом о Курской области ничего не сказано.

То есть любой срочник, призванный с 1 октября, может быть направлен в Курскую область, и нет никаких решений, которые бы это ограничивали. Имейте это в виду, когда вам приходит повестка.

Отправку срочников осеннего призыва со сборных пунктов в места прохождения службы планируется начать 15 октября. То есть с 15 октября первые срочники осеннего призыва могут начать появляться в Курской области.

Джерело: https://t.me/ToBeOr_Official/16171

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