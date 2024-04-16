США, британці, французи та Ко допомогли Ізраїлю збити 99% дронів та ракет! — А так можна було?

Поясню, чим відрізняється російська війна проти України від конфлікту Ізраїлю з Іраном. Це важливо…

Іран та США намагаються уникнути глобального конфлікту на Близькому Сході. Тоді як лідер Ізраїлю Беньямін Нетаньягу прагне зберегти свою владу в країні... для чого йому потрібно поставити на місце Іран та зберегти під контролем Палестину (проти чого виступає значна частина мусульманського світу). Для цього потрібна "дрібничка": втягнути у свою гру Сполучені Штати.

▶ ️«Театр бойових дій», — цей термін дуже влучно підходить до недавніх подій на Близькому Сході, — з акцентом на слові «театр». Складається враження, що кожна зі сторін відпрацьовувала свої політичні задачі, намагаючись не перетворити сутичку в глобальну війну.

● Іран завчасно попередив Туреччину про атаку на Ізраїль, мовляв, аби Стамбул не сприйняв цю агресію на власний рахунок. Турки інформацію одразу злили американцям.

● США одразу попередили про атаку Ізраїль, і долучили Британію, Францію та низку арабських країн до нейтралізації атаки. В результаті обидві сторони отримали свої дивіденди: союзники повідомили про знищення на підльотах до єврейської держави 99% повітряних цілей, запущених Іраном; тоді як Іран відзвітував перед симпатиками про відплату за знищення ізраїльтянами старшого командира Корпусу вартових Ісламської революції Мохаммада Реза Захеді.

● Далі —все очевидно. Адміністрація Байдена закликала Ізраїль не провокувати нагнітання ситуації. Керівник МЗС Ірану пообіцяв, що Тегеран більше не планує нових атак, лише у відповідь на подальшу ескалацію.

Чимало представників адміністрації Байдена, а також чимало ізраїльтян підозрюють, що Нетаньяху хоче зберегти Ізраїль на воєнному стані, щоб продовжити своє перебування при владі, — Politico.

Рішення щодо відповіді Ізраїлем поки що не ухвалено. Простих варіантів відповіді у Нетаньяху немає, а без логістичної підтримки з боку США і без того складна "місія" стає ще ризикованішою, — Times.

Лідери країн G7 домовилися, що в приватному порядку заявлять Ізраїлю про необхідність не робити кроків, які можуть призвести до ескалації з Іраном,— Axios.

● Одразу після атаки Ірану в суботу міністри Бені Ганц і Гаді Айзенкот запропонували негайно почати контратаку. Нетаньяху дочекався телефонної розмови з Байденом, після якої, за даними ЗМІ, Ізраїль скасував атаку у відповідь.

● Джерела в дипломатичних колах припускають, що Ізраїль не втримається від відповіді, але «працюватиме» по іранських проксі-силах: тій самій Хезбола, наприклад, чи хуситах у Ємені.

▶ ️Тепер найважливіше: чим Україна відрізняється від Ізраїлю?

● Першим проситься порівняння, що рф - ядерна держава, а Іран [наразі] ні. Відтак участь в операціях проти Тегерану несе значно менші ризики, ніж проти москви.

● Ізраїль з 1952-го року займається своїми безпековими угодами з США та іншими західними країнами. Він є головним партнером Сполучених Штатів поза НАТО. Тому спільний захист ізраїльського неба — це, з одного боку, зобовʼязання Вашингтона, з іншого боку — спроба уникнути нового витка військової кризи (яка неодмінно виникла б в разі дійсно успішної атаки Ірану на Ізраїль).

До речі, американці знищували «шахеди» ракетами вартістю в $2 млн.

▶ ️Мораль: заздрити (в даному випадку ізраїльтянам) погано; добре навчатися на чужому досвіді. А він вказує на аксіому: якщо не кличуть до НАТО, то варто погоджуватися на статус головного партнера поза НАТО. Гребувати не варто.

Крім того, напад на Ізраїль, схоже, підштовхне в американському конгресі питання допомоги Україні, що само по собі цінно.

Джерело: https://t.me/orestokratiia/961

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