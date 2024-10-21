США підозрюють, що TSMC допомагала Huawei обійти експортний контроль

Вчора стало відомо, що Міністерство торгівлі США проводить розслідування щодо Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) через підозри в тому, що виробник мікросхем, можливо, обходив експортний контроль 5G, щоб виробляти «чипи для штучного інтелекту або смартфонів для китайського технологічного гіганта Huawei Technologies», повідомили The Information джерела, які мають безпосереднє відношення до справи.

Міністерство торгівлі ще не оголосило офіційно про перевірку і відхилило запит видання Ars на коментар. Але TSMC оперативно опублікувала заяву вчора, захищаючи себе як «законослухняну компанію», яка «зобов’язується дотримуватися законів і правил, включаючи експортний контроль».

Протягом останніх чотирьох років США вважали Huawei загрозою національній безпеці після того, як компанія нібито надавала фінансові послуги Ірану, порушуючи ще один закон США про експортний контроль. За цей час напруженість у відносинах між США та Китаєм посилилася: США все частіше запроваджують тарифи, щоб обмежити доступ Китаю до американських технологій, нещодавно підвищивши тарифи на напівпровідники. У зв’язку із загостренням конкуренції за домінування у сфері AI Конгрес також нещодавно представив законопроєкт, покликаний перешкодити Китаю та іншим іноземним супротивникам отримати доступ до AI американського виробництва та технологій, що уможливлюють AI.

Оскільки американські чиновники вже давно вважають Huawei підконтрольною державі компанією і заблокували Huawei доступ до чипів 5G американського виробництва, які вважаються важливими для застосунків AI, це викликало занепокоєння, коли Huawei випустила смартфон Mate 60 з чипами 5G. Як зазначає 9to5Mac, «ніхто не міг зрозуміти, як це було можливо, враховуючи, що китайські компанії не мали технологій, необхідних для виробництва чипів».

Крім потенційного виробництва чипів для смартфонів, США підозрюють, що TSMC могла допомогти Huawei у розробці власних чипів штучного інтелекту, повідомили джерела The Information.

Згідно з американським експортним контролем, будь-якій компанії, що використовує американські технології для виробництва конкуруючих чипів, заборонено продавати ці чипи Huawei. Очікується, що компанії стежитимуть за тим, щоб переконатися, що їхні клієнти не допомагають Huawei обійти експортний контроль.

У заяві TSMC йдеться про те, що поки що немає жодних ознак того, що компанія порушила експортний контроль, але, за словами джерел The Information, США «зв’язалися з TSMC, щоб запитати, чи брала вона участь у виробництві чипів для смартфонів або AI-чіпів для Huawei».

Американські чиновники підозрюють, що TSMC могла безпосередньо продати Huawei чипи або ж «опосередковано» постачати технологію, продаючи чипи «компаніям-посередникам з іншою назвою для розміщення замовлень від імені [Huawei]», повідомили джерела The Information. Вимоги «знай свого клієнта» повинні гарантувати, що TSMC ніколи випадково не постачатиме Huawei чипи американського виробництва, тому США наразі розслідують, як TSMC перевіряє своїх клієнтів перед виконанням замовлень, повідомили джерела.

TSMC повідомила The Information, що компанія «підтримує “експортну систему моніторингу та забезпечення відповідності”». Чипмейкер дав зрозуміти, що співпрацюватиме з розслідуванням, яке, за даними The Information, «все ще перебуває на ранній стадії». «Якщо у нас є підстави вважати, що існують потенційні проблеми, ми вживемо оперативних заходів для забезпечення відповідності, включаючи проведення розслідувань і активну комунікацію з відповідними сторонами, включаючи клієнтів і регуляторні органи, якщо це необхідно», – йдеться в заяві TSMC.

TSMC ризикує отримати потенційно значні штрафи, якщо розслідування підтвердить, що компанія допомагала Huawei отримати доступ до чипів американського виробництва. Минулого року компанія Seagate була оштрафована на $300 млн за постачання 7 млн дискових накопичувачів компанії Huawei. Виробник чипів також може зіткнутися з «суворішими покараннями», повідомляє The Information, наприклад, обмеженнями, що блокують доступ TSMC до американських технологій.

Чи можуть санкції проти TSMC вплинути на фінансування закону CHIPS?

За даними 9to5Mac, будь-які санкції, з якими може зіткнутися TSMC, можуть вплинути на здатність компанії виробляти чипи для Apple, саме тому шанувальники Apple повинні сподіватися, що санкції обмежаться штрафом.

Відчуження TSMC шляхом введення обмежень на американські технології, схоже, суперечить значним інвестиціям нинішньої адміністрації в партнерство з TSMC через фінансування в рамках закону CHIPS.

У квітні TSMC отримала $6,6 млрд прямого фінансування в рамках закону CHIPS, щоб «підтримати інвестиції TSMC у розмірі понад $65 млрд у три нові сучасні заводи у Феніксі, штат Арізона, які вироблятимуть найсучасніші у світі напівпровідники», – повідомило Міністерство торгівлі.

Ці інвестиції є ключовими для місії адміністрації Байдена-Харріса щодо зміцнення «економічної та національної безпеки шляхом забезпечення надійного внутрішнього постачання мікросхем, які стануть основою майбутньої економіки, стимулювання буму штучного інтелекту та інших швидкозростаючих галузей, таких як споживча електроніка, автомобільна промисловість, Інтернет речей та високопродуктивні обчислення», – зазначили в міністерстві. Зокрема, фінансування допоможе Америці «зберегти нашу конкурентну перевагу» у сфері штучного інтелекту, зазначили у відомстві.

Швидше за все, не було б сенсу підтримувати TSMC, щоб допомогти США «розвивати критично важливі можливості виробництва обладнання, які лежать в основі алгоритмів глибокого вивчення мови і методів виведення», щоб потім обмежити доступ до технологій американського виробництва. Заводи TSMC в Арізоні повинні підтримувати такі компанії, як Apple, Nvidia і Qualcomm, і дозволити їм «ефективно конкурувати», заявили в Міністерстві торгівлі.

Наразі незрозуміло, куди зайде американське розслідування щодо TSMC і чи може негативний висновок потенційно вплинути на фінансування TSMC за програмою CHIPS.

Минулої осені Міністерство торгівлі опублікувало остаточне правило, покликане «запобігти використанню коштів CHIPS для прямої чи опосередкованої вигоди для іноземних країн, що викликають занепокоєння», таких як Китай.

Якби США запідозрили, що TSMC допомагає Huawei у виробництві мікросхем зі штучним інтелектом, компанія могла б бути сприйнята як така, що уникає обмежень CHIPS, які забороняють TSMC «свідомо брати участь у будь-яких спільних дослідженнях або ліцензуванні технологій з іноземною організацією, що викликає занепокоєння, які стосуються технології або продукту, що викликає занепокоєння з погляду національної безпеки».

Порушення цього положення заключного правила про «повернення технологій» може призвести до того, що Міністерство торгівлі «стягне» з TSMC «повну суму» фінансування, передбачену Законом CHIPS. Однак такий результат видається малоймовірним, враховуючи, що TSMC отримала більше фінансування, ніж будь-який інший реципієнт, окрім Intel.

Джерело: root-nation.com

Новости портала «Весь Харьков»