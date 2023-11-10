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Старый-новый фейк пропаганды рф: Украина готовит провокацию с биологическим оружием

Старый-новый фейк пропаганды рф: Украина готовит провокацию с биологическим оружием

Пропаганда продолжает продвигать нарратив о «биолабораториях США в Украине». На этот раз они создали фейк о, якобы, подготовке Украиной провокации с биологическим оружием, чтобы потом обвинить россию.

Поводом для создания очередного фейка стала новость о том, что во Львове провели тренинг по основам биологической защиты и готовности к реагированию на биоугрозы. На тренинге объясняли принципы международного расследования биологических инцидентов, рассматривали кризисную коммуникацию, рассказывали, как противостоять дезинформации о биологических случаях.

Но для пропаганды и этого хватило, чтоб состряпать несуразный фейк.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/26364

Новости портала «Весь Харьков»

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