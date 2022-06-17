Столтенберг: НАТО готує нову модель розміщення сил на східному фланзі

Країни НАТО підготують нову оборонну модель для східного флангу Альянсу, яку має бути затверджено на саміті в Мадриді.

Як передає Укрінформ, про це у Брюсселі заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг за підсумками дводенної зустрічі Північноатлантичної ради на рівні міністрів оборони.

«Нову модель сил, я впевнений… на саміті ми узгодимо. Не тільки модель, а й готовність союзників надати необхідні сили, щоб наповнити цю модель змістом, потужністю, військами», - сказав він.

Нова модель щодо сухопутних військ містить, за словами генсека НАТО, три елементи.

Перший - нарощення присутності бойових груп. Тільки за останні місяці на терені від країн Балтії до Чорного моря їх кількість було збільшено з чотирьох до восьми, зазначив Столтенберг. Зокрема, Франція очолила бойову групу в Румунії, «інші союзники теж активізувалися». Він уточнив, що союзники готові збільшити кількість військ з вищим рівнем командування й управління, аби поліпшити організацію отримання підкріплення.

Другий елемент - попереднє розміщення більшої кількості озброєння, «оскільки часто потрібен час для перевезення важких вантажів».

Третій елемент - попереднє закріплення військ за конкретними територіями. Вони тренуватимуться в тих регіонах, за які нестимуть відповідальність, пояснив генсек НАТО.

Він зазначив, що на передовій розміщатимуться не всі війська, а лише частина з них. Решта перебуватимуть у своїх країнах, але в разі потреби будуть готові до швидкого перекидання на східний фланг.

Як повідомлялося, у Брюсселі відбулося дводенне засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів оборони. Крім того, 15 червня, під егідою США відбулася третя зустріч Контактної групи з оборони України («Рамштайн-3»). Союзники по Альянсу погодили невідкладні заходи із військової допомоги Україні у боротьбі проти російської агресії.

Источник: ukrinform.ua

Фото: EFE/EPA

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