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Страхи кремля

Страхи кремля

кремль серьезно озабочен набирающей в соцсетях россии обороты дискуссии о судьбе еще не захваченных территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Появившаяся якобы «НИОТКУДА» дискуссия об этом, скорее всего, является результатом просочившейся в СМИ информации о мирных переговорах кремля и возможных итогах десятилетней войны, в результате чего возможно придется отдавать эти области назад Украине или незахваченные части придется оставить. О Крыме вопрос вообще не подымается.

Через Z-блогеров и пропагандистов кремль сразу же такие разговоры признал «вражеским ИПСО», направленным на подрыв конституционного строярф и вообще на государственную измену. «Единственной целью ИПСОшных ресурсов, которые запускают различные мутные опросы под конкретную укро-либеральную аудиторию (или вообще под последующую накрутку нужного распределения голосов) является "подстилание соломки" под прямое нарушение Конституции и государственную измену».

Пропагандисты поясняют, если путин признал эти области российскими два года назад, даже не захватив их, значит они наши и все законно! «Если ты качаешь тему неосвобождения или даже оставления этих регионов – ты посягаешь на территориальную целостность рф и ее Конституцию»,- пишут Z-блогеры.

Ну а дальше пропагандисты транслируют хорошо известную позицию кремля: "Адекватные люди знают, что никто, конечно, на прямое нарушение Конституции не пойдёт, что никакие боевые действия до момента полного освобождения четырёх конституционных регионов не прекратятся, а все разговоры об этом заслуживают пристального внимания ФСБ, поскольку здесь, опять же, попахивает посягательством на конституционный строй и госизменой".

Таким образом, кремль дает понять россиянам, что ФСБ вас уже отслеживает и изучает, но прийти за вами пока не хватает людей: все на фронте. Кроме того, кремль дает ответ украинцам, наивно рассчитывающим на перемирие с россией. Нехороший русский сказал прямо, пока не захватит все четыре области, не остановится. Поэтому нужно вооружаться, объединяться и рассчитывать на помощь наших партнеров для организации отражения наступления врага и сохранения Украины, как независимого государства.

Джерело: https://t.me/Volnodumetz/1884

Новости портала «Весь Харьков»

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