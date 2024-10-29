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Суддя Аблов не прийшов на засідання ВРП

Суддя Аблов не прийшов на засідання ВРП

Суддя Окружного адмінсуду Києва Євгеній Аблов не прийшов на засідання Першої Дисциплінарної палати ВРП, яка розглядає скаргу щодо нього, звинувативши ВРП у спробах «позбавити його життя» — Центр протидії корупції

Аблов звернувся з заявою, що ВРП не задовольняє його прохання про почесну відставку.

Мовляв, через це у нього загострились серцеві захворювання і встановлено групу інвалідності.

«На мою думку, голова ВРП та інші члени ВРП намагаються позбавити мене життя як помсту за прийняті мною рішення в ОАСК в минулому», — написав Аблов.

Пише, що оскаржив бездіяльність ВРП, члени якої «негативно висловлювались щодо нього у Фейсбуці». Зараз, за його словами, перебуває на лікарняному.

Члени Дисциплінарної палати вирішили, що причини неявки Аблова є поважними, тому перенесли розгляд справи на 18 листопада.

«Нагадаємо, суддя Аблов і ще шість суддів ОАСК є обвинуваченими у справі «плівок ОАСКу». Ця справа слухається у ВАКС, але темпи розгляду дуже низькі через постійні неявки обвинувачених та їхніх захисників.

У квітні цього року ВАКС завершив підготовче провадження у справі «плівок ОАСК». На це знадобилося майже два роки і понад півсотні судових засідань», — йдеться в повідомленні ЦПК.

Джерело: https://t.me/znua_live/173845

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