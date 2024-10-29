Суддя Аблов не прийшов на засідання ВРП

Суддя Окружного адмінсуду Києва Євгеній Аблов не прийшов на засідання Першої Дисциплінарної палати ВРП, яка розглядає скаргу щодо нього, звинувативши ВРП у спробах «позбавити його життя» — Центр протидії корупції

Аблов звернувся з заявою, що ВРП не задовольняє його прохання про почесну відставку.

Мовляв, через це у нього загострились серцеві захворювання і встановлено групу інвалідності.

«На мою думку, голова ВРП та інші члени ВРП намагаються позбавити мене життя як помсту за прийняті мною рішення в ОАСК в минулому», — написав Аблов.

Пише, що оскаржив бездіяльність ВРП, члени якої «негативно висловлювались щодо нього у Фейсбуці». Зараз, за його словами, перебуває на лікарняному.

Члени Дисциплінарної палати вирішили, що причини неявки Аблова є поважними, тому перенесли розгляд справи на 18 листопада.

«Нагадаємо, суддя Аблов і ще шість суддів ОАСК є обвинуваченими у справі «плівок ОАСКу». Ця справа слухається у ВАКС, але темпи розгляду дуже низькі через постійні неявки обвинувачених та їхніх захисників.

У квітні цього року ВАКС завершив підготовче провадження у справі «плівок ОАСК». На це знадобилося майже два роки і понад півсотні судових засідань», — йдеться в повідомленні ЦПК.

Джерело: https://t.me/znua_live/173845

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