Суддя попередила Трампа, щоб той не базікав зайвого
Федеральна суддя Таня Чуткан, яка займається справою щодо колишнього президента США Дональда Трампа про змову з метою обману Сполучених Штатів, попередила його про обмеження на публічні висловлювання про хід розслідування у відповідь на його коментарі у соціальних мережах та під час передвиборчих заходів — " Голос Америки".
Водночас, вона відхилила пропозицію звинувачення розширити ці обмеження на всі докази, обмеживши їх лише тими матеріалами, які вважаються «конфіденційними».
Звинувачення вважає переважну більшість доказів у справі — конфіденційними та побоюється, що під час процесу колишній президент може неналежним чином поділитися цією інформацією.
Адвокати Трампа заявляють, що обмеження є надмірно жорсткими.
**Суддя Таня Чуткан, призначена Обамою, відома тим, що виносила жорсткі вироки в інших справах, пов'язаних з “6 січня”.
Вона вже виступала проти Трампа у 2021 році, блокуючи його зусилля, спрямовані на те, щоб зупинити доступ комітету Конгресу до документів Білого дому.
Тоді вона відмовила йому з пам'ятною фразою:
“Президенти — не королі, а позивач — не президент”.
Як суддя окружного суду округу Колумбія вона часто, звинуваченим в участі у заворушеннях у Капітолії, виносила вироки, що виходили за рамки рекомендацій прокурорів.
Джерело: https://t.me/znua_live/106952