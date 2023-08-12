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Суддя попередила Трампа, щоб той не базікав зайвого

Суддя попередила Трампа, щоб той не базікав зайвого

Федеральна суддя Таня Чуткан, яка займається справою щодо колишнього президента США Дональда Трампа про змову з метою обману Сполучених Штатів, попередила його про обмеження на публічні висловлювання про хід розслідування у відповідь на його коментарі у соціальних мережах та під час передвиборчих заходів — " Голос Америки".

Водночас, вона відхилила пропозицію звинувачення розширити ці обмеження на всі докази, обмеживши їх лише тими матеріалами, які вважаються «конфіденційними».

Звинувачення вважає переважну більшість доказів у справі — конфіденційними та побоюється, що під час процесу колишній президент може неналежним чином поділитися цією інформацією.

Адвокати Трампа заявляють, що обмеження є надмірно жорсткими.

**Суддя Таня Чуткан, призначена Обамою, відома тим, що виносила жорсткі вироки в інших справах, пов'язаних з “6 січня”.

Вона вже виступала проти Трампа у 2021 році, блокуючи його зусилля, спрямовані на те, щоб зупинити доступ комітету Конгресу до документів Білого дому.

Тоді вона відмовила йому з пам'ятною фразою:

“Президенти — не королі, а позивач — не президент”.

Як суддя окружного суду округу Колумбія вона часто, звинуваченим в участі у заворушеннях у Капітолії, виносила вироки, що виходили за рамки рекомендацій прокурорів.

Джерело: https://t.me/znua_live/106952

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Темы: суд, США, трамп

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