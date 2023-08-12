Суддя попередила Трампа, щоб той не базікав зайвого

Федеральна суддя Таня Чуткан, яка займається справою щодо колишнього президента США Дональда Трампа про змову з метою обману Сполучених Штатів, попередила його про обмеження на публічні висловлювання про хід розслідування у відповідь на його коментарі у соціальних мережах та під час передвиборчих заходів — " Голос Америки".

Водночас, вона відхилила пропозицію звинувачення розширити ці обмеження на всі докази, обмеживши їх лише тими матеріалами, які вважаються «конфіденційними».

Звинувачення вважає переважну більшість доказів у справі — конфіденційними та побоюється, що під час процесу колишній президент може неналежним чином поділитися цією інформацією.

Адвокати Трампа заявляють, що обмеження є надмірно жорсткими.

**Суддя Таня Чуткан, призначена Обамою, відома тим, що виносила жорсткі вироки в інших справах, пов'язаних з “6 січня”.

Вона вже виступала проти Трампа у 2021 році, блокуючи його зусилля, спрямовані на те, щоб зупинити доступ комітету Конгресу до документів Білого дому.

Тоді вона відмовила йому з пам'ятною фразою:

“Президенти — не королі, а позивач — не президент”.

Як суддя окружного суду округу Колумбія вона часто, звинуваченим в участі у заворушеннях у Капітолії, виносила вироки, що виходили за рамки рекомендацій прокурорів.

Джерело: https://t.me/znua_live/106952

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