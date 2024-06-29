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Суддю Полтавського апеляційного суду звільнено з посади за дисциплінарний проступок

Суддю Полтавського апеляційного суду звільнено з посади за дисциплінарний проступок

27 червня 2024 Вища рада правосуддя розглянула матеріали дисциплінарної скарги прокурорів САП і детективів НАБУ та застосувала до судді Полтавського апеляційного суду більш суворе дисциплінарне стягнення, а саме подання про звільнення з посади.

Дисциплінарна скарга ґрунтувалася на доказах, здобутих під час досудового розслідування у кримінальному провадженні стосовно юриста та двох його спільників – адвокатів, яких викрили на спробі підкупу судді Київського районного суду м. Полтави та судді Полтавського апеляційного суду. Так, були встановлені факти позапроцесуального спілкування судді Полтавського апеляційного суду з адвокатом, який не був учасником судового процесу, зокрема щодо справи про адміністративне правопорушення.

31 січня поточного року Третя Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя ухвалила стосовно судді рішення про сувору догану з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу протягом трьох місяців, яке НАБУ і САП оскаржили. Однак вже у червні ВРП врахувала надані аргументи щодо непропорційності покарання та застосувала до судді більш суворе дисциплінарне стягнення.

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/2301

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