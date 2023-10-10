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Танки горят!

Танки горят!

По новостным лентам пронеслись волной сообщения о том, как рота ПТРК 66-й отдельной механизированной бригады на Лиманском направлении за четыре дня успешно сожгла 25 российских танков.

66-ка просто красавчики, но вот, что интересно, показатели уничтожения российских танков с начала октября и вправду демонстрируют преинтереснейшие показатели!

Так, с начала октября уже уничтожено 121 российский танк! Напомню, что в сентябре это было 243 ОБТ.

Но, тут интересен, на фоне такого роста горящих российских ОБТ ещё один показатель, а именно - количество уничтоженных ББМ. А этот показатель, от месяца к месяцу демонстрирует очень скромные цифры. Например, с начала октября было уничтожено 135 российских ББМ.

Тот кто не в курсе, не обратит внимание на эти цифры, а какая разница? А разница в том, что по логике вещей, потерь ББМ должно быть всегда больше, чем танков. И именно так было в марте 2022 года - 414 против 889. Но, постепенно эти показатели стали уравниваться.

Что случилось? А случилось то, что на сегодняшний день в российских войсках танков примерно столько же, сколько и ББМ! Например, 66-я ОМБр это Лимано-Купянская ось. Это зона ответственности ГВ "Центр" и "Запад", общей численностью около 150 БТГр.

В составе этих 150 БТГр насчитывается 960 танков и 1 600 ББМ. В свою очередь, штатано, 150 БТГр должны комплектоваться 1 650 танками и 4 950 ББМ. Дисбаланс? Но это ещё не всё.

По Лимано-Купянской оси РОВ развернули очередное, типа, наступление, но кто обычно находится в первом эшелоне при наступлении? Многие, наверное, думают, что танки, которые прорывают обороны, но на самом деле нет. ББМ. Именно подразделения на средней и лёгкой броне, а танки оказывают им огневую поддержку.

В итоге, наступать, хотят, а брони нет. То есть, есть, но не того функционала. А нужно наступать.. Вот и идут в первом эшелоне танки и успешно горят, на минных полях и под ударами артиллерии и подразделений ПТРК.

А потому, РОВ танками затыкают критический дефицит ББМ, потери которых полноценно компенсировать не могут.

Танки горят!

Танки горят!

Джерело: https://t.me/zloyodessit/20259

Новости портала «Весь Харьков»

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