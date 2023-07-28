Міністр молоді та спорту Гутцайт заявив, що Україна попереджала організаторів чемпіонату світу з фехтування, що наші спортсмени не будуть тиснути руку «нейтральним» атлетам з росії.

«Те, що ми бачили - це провокація спортсменки під нейтральним прапором. Ми бачили, що вона робила конкретно провокацію проти Ольги Харлан», – наводить слова міністра Суспільне (https://t.me/sportsuspilne/2647).

Джерело: https://t.me/gruntmedia/35479

Ольга Харлан прокоментувала сьогоднішні події.

"Країна, яка тероризує нашу державу, наших людей, наші сім'ї, тероризує і спорт", – сказала спортсменка у відеозверненні.

Постер дня от Руслан Горовий

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