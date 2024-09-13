Текущая ситуация в россии примерно следующая
- Население сокращается рекордными темпами (это не считая эмиграции и убитых на войне);
- Инфраструктура ЖКХ в стране изношена на 90% и требует обновления;
- Авиация дышит на ладан, автопром уже давно умер;
- Про изношенность дорожного полотна даже и говорить нечего;
- Экономика в агонии: капитала для развития нет, как нет и квалифицированных кадров;
- Санкции парализовали международную торговлю;
- Реальная инфляция – 100%;
- Технологии старые и затратные, новых не придумали, импортозамещение провалилось;
- В стране власть геронтократов и коррупционеров, которые в принципе не умеют руководить.
С учётом этих реалий, допустим, что россия действительно завоевала «новые территории».
Это десятки разрушенных городов и сёл, без инфраструктуры и жителей.
Что делать с этим новым руzzким миром?
Там на долгие годы останется запустение и выжженная земля, которая будет требовать дорогостоящей охраны. А возрождение там жизни будет гораздо затратнее. Ну, и большая часть российского народа так и останется жить в дерьме и никогда не сможет даже показать на карте, где эти «новые территории».
Не дать соседу жить лучше – вот реальная цель этой войны.
Джерело: https://t.me/slvn_pomet/12196