The Insider рассказывает, как российская пропаганда выдумывает истории о массовом героизме путинских войск
Особо показателен уровень организации операции спецназа, который должен был захватывать Харьков.
12 июля 2022 года Владимир путин посмертно присвоил звание героя россии старшему лейтенанту Псковской бригады ГРУ Максиму Серафимову. В Уфе его именем назвали школу, где он учился, и установили стелу в парке. Как писали провластные СМИ, «27 февраля 2022 года штурмовой отряд ГРУ, которым командовал Серафимов, занял круговую оборону в школе № 134 в Харькове. Действуя мужественно и решительно, уничтожил 30 противников и один бронетранспортер. Во время штурма одна из гранат упала рядом с офицером, и он не раздумывая накрыл ее своим телом» (1223 ссылки в СМИ).
Между тем даже Z-блогеры и военкоры называли этот бой «позором» и «черным днем спецназа ГРУ» и требовали отдать под суд генералов, отправивших своих подчиненных на верную смерть.
Если отбросить пропагандистскую шелуху, картина боя кардинально отличается от официальной версии. Во-первых, штурмовой группой командовал вовсе не Серафимов, а капитан Александр Жихарев, тоже награжденный впоследствии звездой Героя. Про Жихарева пишут, что еще в начале боя он приказал подчиненным держаться до конца, а сам с двумя бойцами попытался прорваться из школы, но был убит.
Спецназовцам было приказано войти в Харьков и объединиться с пророссийски настроенными отрядами местных жителей. Затем, согласно боевой задаче, нужно было захватить здание городского управления СБУ и повесить российский флаг. Однако никаких пророссийских ополченцев они не встретили и стали вслепую блуждать по городу. Вскоре подтянулись бойцы 92-й бригады ВСУ, полицейский спецназ «Корд», отряд «Омега» с территориальной обороной, которые блокировали штурмовую группу. Бросив «Тигры» и половину боекомплекта, бойцы укрылись в школе № 134. Сразу же в плен попал водитель второго бронетранспортера, не успевший забежать в школу, и передал украинцам все расклады по численности группы и боевой задаче. Почти 10 часов отряд ждал подкрепления, но на помощь никто не пришел. Украинские военные по захваченной у спецназовцев рации трижды предлагали им сложить оружие, но те отказались.
В конце концов украинский танк прямой наводкой расстрелял грушников, а школа загорелась. Те, кто пытался выбраться из горящей школы, попали под прицельный огонь украинцев. Помимо Жихарева и Серафимова, были убиты еще 18 бойцов, а пятерых отловили местные жители. Пленный сержант Максим Веретехин сообщил на допросе: «Нам говорили, что будет, как в Крыму».
Джерело: facebook.com/annopolsky