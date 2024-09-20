The WSJ: Минобороны россии настаивало на новой волне мобилизации ещё в первой половине года, путин отклонил предложение

(https://www.wsj.com/world/russia/putin-troops-pressure-russia-ukraine-war-5f242a1c)

● За несколько месяцев до майской "инаугурации" путина у них была встреча с чиновниками из Минобороны, которые хотели провести новую волну мобилизации, чтобы компенсировать потери на фронте. (Интересно, что в материале WSJ Шойгу ни разу не упоминается, хотя в то время он был Министром обороны. Они так и пишут "официальные лица из Минобороны", прим.)

● По мнению Минобороны, момент "инаугурации" был наиболее удачным для проведения мобилизации, пока был рост политической поддержки путина. путин отказался, сказав, что хочет, чтобы воевали только контрактники-добровольцы.

● Сейчас ситуация для путина стала ещё острее: по западным оценкам он теряет больше людей, чем может набрать. Курская операция ВСУ ещё больше сковала его силы.

"Сил в данный момент не достаточно, чтобы достичь изначальных военных целей, подорвать украинский военный потенциал и защитить приграничные российские регионы. Больше и больше людей говорят, что мобилизация неизбежна", - источник WSJ, знакомый с переговорами в кругу путина.

● WSJ написали Пескову. Тот ответил в письме, что набор контрактников-добровольцев удовлетворяет потребности армии.

● По данным западных официальных лиц, 8% российского бюджета сейчас уходит на выплаты военным.

Джерело: https://t.me/ToBeOr_Official/16072

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