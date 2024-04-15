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Топ-5 фейків, спростованих минулого тижня

Топ-5 фейків, спростованих минулого тижня

Центр стратегічних комунікацій зібрав найгучніші спростування фейків росіян, що вийшли з 8 по 14 квітня.

▶️ «Трамп випустив серіал «Зеленський без маски». «Стрічку» представили на сайті, який повʼязаний з російським медіа, а його власником є Бен Свон – американський журналіст, прихильник теорій змов і публікації неперевіреної інформації.

▶️ «У Німеччині визнали, що поразка України неминуча». Цю брехню просуває Гаральд Куят – активний рупор російської пропаганди.

▶️ «російські війська зайшли і закріпилися в селі Роботине». У Силах оборони півдня спростували цей фейк і наголосили, що населений пункт утримують ЗСУ.

▶️ «Харкову загрожує катастрофа», «буде тільки гірше». Такі повідомлення – це нова ворожа ІПСО, яку кремль запустив з посиленням російських ракетно-бомбових ударів по місту й передмістю.

▶️ «ЗСУ застосовують на полі бою боєприпаси з хімічними речовинами». Українські війська не мають на озброєнні боєприпасів з хімречовинами, також їх не поставляють й західні партнери.

Джерело: https://t.me/spravdi/37941

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