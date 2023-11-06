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Топ-5 фейків, спростованих минулого тижня

Топ-5 фейків, спростованих минулого тижня

Центр стратегічних комунікацій зібрав найгучніші спростування фейків росіян, що вийшли з 30 жовтня по 5 листопада.

● «Українським дітям роздають молитовник з рядками за «батька під Донецьком» та «прадіда в Галичині». у «Церковній крамниці Львівської Архиєпархії УГКЦ» відповіли, (https://t.me/spravdi/34333) що у справжньому молитовнику зазначений текст молитви відсутній.

● «Українська авіація зазнала величезних втрат і фактично знищена». За даними нідерландського незалежного проєкту Oryx, станом на кінець жовтня Україна втратила (https://t.me/spravdi/34353) 77 літаків, а росія за час війни недорахувалась 93 літаків.

● «Зеленський звинувачуватиме євреїв у разі програшу України». Така цитата є фейком, адже подібну заяву президента України неможливо знайти (https://t.me/spravdi/34359) ні на його офіційних сторінках, ні в українських чи західних ЗМІ.

● «У США заявили, що невдовзі ЗСУ будуть знищені». Заяви Скотта Ріттера часто не мають нічого спільного з реальністю, (https://t.me/spravdi/34391) адже він поширює російські наративи та говорить про речі, що грають на руку кремлю.

● «Через спалах гепатиту А на Вінниччині та у Закарпатті вводять карантинні обмеження». Дана інформація не відповідає дійсності та є частиною ворожої ІПСО, заявили (https://t.me/spravdi/34389) у Міністерстві охорони здоров’я.

Джерело: https://t.me/spravdi/34453

Новости портала «Весь Харьков»

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