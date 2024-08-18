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Троє одеситів, керуючись підказками з телеграму, намагалися потрапити полем до Молдови, - ДПСУ

Троє одеситів, керуючись підказками з телеграму, намагалися потрапити полем до Молдови, - ДПСУ

Троє ухилянтів намагалися незаконно перейти в Молдову через соняхове поле. Маршрут отримали через телеграм-канал.

Про це розповіли в Держприкордонслужбі.

"Такий маршрут їм підказали в анонімному телеграм-каналі. За це чоловіки мали сплатити по тисячі доларів одразу й ще по $6,5 тисяч у разі, якщо маршрут виявиться успішним. Проте, сховатися від прикордонного наряду одеситам не вдалося", - ідеться в повідомленні.

Як зазначили у відомстві, на ухилянтів склали адмінпротоколи.

Джерело: censor.net

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