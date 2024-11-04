ЮНЕСКО: 85% вбивств журналістів залишаються безкарними

До Міжнародного дня припинення безкарності за злочини проти журналістів ЮНЕСКО оприлюднила звіт, згідно з яким з 2006 по 2024 рік у світі було вбито понад 1 700 журналістів, і лише 15% цих випадків потрапили до суду.

Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів, який відзначається 2 листопада, цього року привертає особливу увагу на тлі даних нового звіту ЮНЕСКО. Згідно зі звітом організації, з 2006 по 2024 рік у світі було вбито понад 1700 журналістів, і близько 85% цих справ так і не дійшли до суду.

Про це повідомили на порталі Організації Об'єднаних Націй (ООН).

Ситуація загострилася, і у цьому році кількість убитих журналістів зросла на 38% порівняно з попереднім дослідженням.

Особливо наголошується на небезпечних умовах для журналістів у Газі, де вони стикаються з найбільшою кількістю смертельних випадків у війні за останні десятиліття. Водночас Газа залишається закритою для міжнародних журналістів.

На щорічному Міжнародному медіасемінарі щодо миру на Близькому Сході представники ООН та експерти з прав людини виступили з критикою щодо переслідування журналістів у зоні конфлікту.

За словами голови Комітету ООН з прав палестинського народу Шейха Ніанга, протягом останнього року в Газі загинули понад 130 палестинських журналістів.

ООН закликає світову спільноту, громадянське суспільство та уряди посилити зусилля для припинення безкарності та захисту прав людини.

Джерело: detector.media

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