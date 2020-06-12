В Авдіївці припинено роботу нелегальної АЗС та вилучено товарно-матеріальні цінності на 1,9 млн гривень

На Донеччині співробітники управління оперативного забезпечення на окремих територіях зон АТО ГУ ДФС у Донецькій області, які залучені до складу Об'єднаних сил, припинили діяльність незаконної АЗС.

В ході оперативних дій встановлено, що місцевий житель без державної реєстрації як суб’єкта господарської діяльності та наявності відповідних дозвільних документів здійснює реалізацію паливно-мастильних матеріалів через АЗС, розташовану на території складських приміщень поблизу Авдіївської промислової зони.

В результаті проведених заходів з незаконного обігу вилучено 38 тис. літрів бензину, 9 тис. літрів дизельного пального та обладнання АЗС (заправні модулі, колонки для відпуску пального, підземні ємності, бочки).

Вилучені товарно-матеріальні цінності загальною орієнтовною вартістю 1,9 млн гривень передано на відповідальне зберігання.

Стосовно правопорушника складено протокол про адміністративне правопорушення за ч.1 ст.164 (Порушення порядку провадження господарської діяльності) КУпАП.

Источник: sfs.gov.ua

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