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В Берлине появились огромные фото из харьковского метро, где люди прятались от бомбежек

В Берлине появились огромные фото из харьковского метро, где люди прятались от бомбежек

В Берлине стартовала выставка «Следующая станция - Украина». Ее организовала неправительственная журналистская организация N-ost. В рамках выставки в Берлине на огромных баннерах разместили фотографии Киевской и Харьковской подземки , где прятались люди. Фото не снимут минимум до 24 Ноября.

Авторы работ:

- Максим Дондюк (Украина);

- Павел Дорогой (Украина);

- Сергей Коровайный (Украина);

- Йенджей Новицкий (Польша);

- Эмиль Дуке (Германия).

В Берлине появились огромные фото из харьковского метро, где люди прятались от бомбежек

Джерело: sq com

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