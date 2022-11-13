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В Берлине появились огромные фото из харьковского метро, где люди прятались от бомбежек
В Берлине стартовала выставка «Следующая станция - Украина». Ее организовала неправительственная журналистская организация N-ost. В рамках выставки в Берлине на огромных баннерах разместили фотографии Киевской и Харьковской подземки , где прятались люди. Фото не снимут минимум до 24 Ноября.
Авторы работ:
- Максим Дондюк (Украина);
- Павел Дорогой (Украина);
- Сергей Коровайный (Украина);
- Йенджей Новицкий (Польша);
- Эмиль Дуке (Германия).
Джерело: sq com
Темы: війна, пропаганда, україна, церква