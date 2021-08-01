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В Британии назвали опасными действия России и Китая в космическом пространстве

В Британии назвали опасными действия России и Китая в космическом пространстве

Россия и Китай осуществляют «сомнительные операции» в космосе, в том числе проводят полеты собственных спутников в «непосредственной близости» от других. Этом заявил начальник штаба ВВС Великобритании Майкл Уигстон в интервью газете The Daily Telegraph.

По его словам, Москва и Пекин также на ежедневной основе занимаются иной «опасной деятельностью», которая может привести к уничтожению спутников третьих стран. Уигстон предположил, что Россия и Китай собирают разведывательные данные в космосе, поскольку есть основания полагать, что будущие конфликты «будут выигрываться или проигрываться в космическом пространстве».

Он также выступил с утверждением, что за последний год Россия разместила целый ряд спутников, которые «имеют характеристики оружия». Кроме того, Китай продолжает «совершенствовать противоспутниковые технологии», в качестве примера указав на разработку ракет, которые могут напрямую уничтожать спутники, а также на «лазерное ослепляющее оружие» и механизмы «осуществления умышленных радиопомех».

Уигстон добавил, что КНР проводила соответствующие испытания против «собственных устаревших спутников с целью демонстрации своих возможностей».

Соответствующие высказывания Уигстона прозвучали на фоне официальной церемонии создания космического командования Соединенного Королевства, которая состоялась в четверг, 29 июля, на авиабазе в городе Хай-Уиком на юго-востоке Англии. Начальной задачей новой структуры станет осуществление первого запуска британской ракеты со спутником с территории Шотландии в 2022 году.

Источник: sprotyv.info

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