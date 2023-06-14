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В Челябинске хотят бороться за независимость от Кремля и создать Республику Урал

В Челябинске хотят бороться за независимость от Кремля и создать Республику Урал

На фоне войны России против Украины и фактического геноцида коренных народов РФ в российских регионах усиливается борьба национальных меньшинств за получение свободы от Москвы и создание независимых и суверенных государств.

В частности, в «День России» челябинские патриоты разместили (https://sprotyv.info/news/respublika-ural-v-chelyabinsku-zaklikayut-borotis-za-nezalezhnist-regionu-vid-moskvi-skrin/) на местном информационном ресурсе призыв к населению создать Уральскую независимую республику. И это несмотря на ужесточение политических репрессий в РФ.

К слову, в России почти 6 миллионов человек проголосовали за независимость от Москвы пяти регионов.

Джерело: https://t.me/u_now/100843

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Темы: війна, росія

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