В Дергачах мусорщики вступили в сговор

Восточное межобластное территориальное управление Антимонопольного комитета (АМКУ) раскрыло сговор при подготовке и участию в торгах управления образования, культуры и туризма Дергачевской РГА.

Как сообщили в АМКУ, ООО "Харьковская территориальная компания по вывозу отходов" и ООО "Спецпромстрой 2016" совершили нарушение, предусмотренное Законом Украины "О защите экономической конкуренции". По словам представителей АМКУ, компании согласовали действия, касающиеся искажения результатов торгов во время подготовки конкурсных предложений и участия в закупке работ и услуг "Обработка выгребных ям и отстойников отходов", проведенных Управлением образования, культуры и туризма Дергачевской РГА в январе 2019 года.

В АМКУ добавили, что сговор был совершен, чтобы обеспечить победу ООО "Харьковская территориальная компания по вывозу отходов". На ответчиков наложены штрафы согласно действующему законодательству.

Источник: sq.com.ua

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