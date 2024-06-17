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В «днр» опечалились о российской группе спецназа

В «днр» опечалились о российской группе спецназа

Орковские сми сообщают, что в Белгородской области в 5 км от границы с Украиной группа российского спецназа разместилась в доме выехавших жителей, чтобы ночью атаковать Украину. Но не тут-то было. Прилетел снаряд и перед выходом вся группа была уничтожена. От дома ничего не осталось.

Для продолжающейся российской агрессии – это мелкий эпизод. Но говорит он о многом. Во-первых, российские вояки захватывают и поселяются в дома своих соотечественников. Не на украинской земле, а в 5 км от украинской границы.

Во-вторых, ВСУ успешно поражает места скопления вражеской силы на российской территории. Разрушается не украинская территория. Война потихоньку перетекает в россию. Хотелось бы, чтобы это происходило по всем направлениям.

В-третьих и это самое важное: кто-то же на российской территории в Белгородской области сдал позиции россиян. И поверьте, это не украинские диверсанты! Эти позиции сдали оставшиеся местные жители - граждане россии! И они явно не сторонники путинского режима. Из искры возгориться пламя!

Так это у нас пока нет самолетов и ракет дальнего радиуса действия. Но все будет и уже скоро. Совместными усилиями "несменяемого" обложат в его же логове! А там глядишь, с Красной площади москвичи потребуют: «Ату, его, ату!»

Джерело: https://t.me/Volnodumetz/1794

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: війна, росія

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