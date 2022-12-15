В Горловке украинское подполье помогло ВСУ уничтожить более 100 оккупантов
12 декабря во временно оккупированной Горловке (Донецкая область) благодаря информации от украинского подполья точечным ударом был уничтожен личный состав врага.
Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.
Отмечается, что эта операция прошла благодаря координации подполья и ВСУ. Военным передали данные по размещению личного состава оккупантов и их техники. Следовательно, по координатам отработали украинские военные. По предварительным данным, уничтожили более 100 личного состава врага и техники.
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Джерело: https://t.me/infosprotyv/7869