В Харькове пропала несовершеннолетняя девушка (ФОТО, ПРИМЕТЫ)

22 января девушка уехала гулять с друзьями и все еще не вернулась. На звонки не отвечает.

Полиция ищет 17-летнюю Ринату Андриенко. Девушка 22 января около 15:30 уехала на прогулку с друзьями в центр Харькова и домой не вернулась, на телефонные звонки не отвечает. Об этом сообщили в пресс-центре ГУНП в Харьковской области.

Приметы: рост 186 см, худощавого телосложения, серо-голубые глаза, волосы черные с красными прядями спереди. Была одета в бежевую короткую куртку, черные джинсы клеш, имела при себе черный рюкзак.

Информацию о пропавшей девушке просят сообщать по телефонам: 093 311 13 14 (ювенальная превенция), 057 737 23 46 (дежурная часть) или 102.

Источник: objectiv.tv

Автор: София Красникова

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