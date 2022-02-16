В Харькове разыскивают 11-летнюю девочку

Девочка 15 февраля ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.

Правоохранители устанавливают местонахождение Виталины Федоришевой 2010 года рождения. 11-летняя жительница Московского района Харькова 15 февраля ушла из дома и не вернулась. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Харьковской области.

Приметы: на вид 11 лет, рост 120 см, худощавого телосложения, волосы светлые до плеч, глаза голубые.

Была одета в пальто синего цвета, темную шапку, светло-серые джинсы, светлые сапоги.

Полицейские просят всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефонам (057)738-30-24, 067-656-36-27, 063-720-21-75, 102 или другим доступным способом.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

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