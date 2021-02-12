В Харькове требуют переименовать школу имени Жукова

Общественная организация “Світанок” обратилась в Министерство юстиции Украины о переименовании учреждения образования №127.

Об этом корреспонденту МГ ​​”Объектив” сообщил председатель организации Вадим Поздняков.

“Мы неоднократно обращались в Харьковский городской совет с просьбой переименовать школу, однако это не дало никакого результата. Комиссия при Минюсте может принять решение о незаконности наименования и обратиться в суд с требованием аннулировать регистрацию юридического лица. Школе придется принудительно переименоваться, ведь городской совет неоднократно игнорировал вопрос. Это уже давно следовало сделать, потому что не может учреждение образования носить имя палача украинского народа”, – рассказал Вадим.

Отметим, Георгий Жуков занесен в список лиц, подпадающих под закон о декоммунизации. Согласно которому улицы и топонимы, названные в его честь, должны быть переименованы.

Напомним, прокуратура обратилась в суд с требованием отменить в Харькове региональный русский язык.

Источник: objectiv.tv

Автор: Виталий Залевский

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