В Харьковской области подросток уехал на соревнования и пропал

Полицейские Харьковщины третьи сутки разыскивают 16-летнего Максима Чирика.

Полицией устанавливается местонахождение 16-летнего Максима Чирик, жителя села Бригадировка. Последний раз парень вышел на связь 5 февраля и сообщил, что у него садится заряд аккумулятора на телефоне и он направляется на соревнования в город Змиев.

Его приметы: на вид 16-18 лет, рост 165 см, худощавого телосложения, русые волосы, темные глаза.

Был одет в черные кофту, брюки, куртку и кроссовки.

Уважаемые граждане, если вам известна любая информация о разыскиваемом, просим сообщить в отдел полиции № 1 Изюмского районного управления полиции ГУНП в Харьковской области по телефонам: (057) 492-09-02, (050) 416-80-81 (дежурная часть), 102 или другим доступным способом.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

Автор: Дмитрий Коган

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