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В Киеве ПВО уничтожили все вражеские цели, которые были запущены этой ночью со стороны РФ
Удары по столице не допущены, заявил глава КГВА.
В результате падения обломков:
● в Днепровском районе произошло возгорание жилого дома, пожар ликвидирован. Без жертв;
● в Дарницком районе повреждение здания СТО, припаркованных авто;
● в Печерском районе есть повреждение окон жилого дома;
● в Соломенском районе — пострадало дорожное покрытие и автотранспорт.
Джерело: https://t.me/u_now/97646