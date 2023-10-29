Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:12
Просмотров: 77

В Китае зоозащитники спасли более тысячи кошек

В Китае зоозащитники спасли более тысячи кошек

Их собирались забить и продать под видом шашлыков из баранины и свинины.

Китайская газета The Paper пишет, что зоозащитники обнаружили кошек в деревянных ящиках недалеко от кладбища. Через несколько дней к ящикам подъехал грузовик, чтобы увезти кошек на скотобойню. Полиция перехватила грузовик, а котеек отправили в местный приют.

Позже полиция нагрянула с рейдом на скотобойню, где собирались убить кошек. Там также обнаружили множество кошачьих тел. За одну кошку злоумышленники планировали получить 15-20 долларов США.

Джерело: https://t.me/c/1059135528/60927

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: Китай

Читайте ещё:

Над Південнокитайським морем ледь не зіштовхнулися військові літаки США та Китаю
28.10.2023 09:12    180
Вашингтон та Пекін досягли принципової згоди щодо зустрічі Джо Байдена та Сі Цзіньпіна — Associated Press.
28.10.2023 08:22    168
Ми не можемо дозволити путіну перемогти в Україні - Майк Джонсон
27.10.2023 07:33    228
Китайские учёные открыли ВОСЕМЬ новых неизвестных вирусов, теперь они планируют...
26.10.2023 09:46    273
Валютні резерви по державах
26.10.2023 08:20    235
Байден кличе Сі домовлятися: готовий зайнятися створенням «нового світового порядку»
25.10.2023 07:02    348
Лідер республіканців в Сенаті Мітч Макконнелл: Китай, Росія, Іран – це нова вісь зла, яку США мають побороти
24.10.2023 06:56    221
Газопровод из Эстонии в Финляндию могли повредить китайцы
22.10.2023 06:11    317
У відповідь на обмеження США доступу до передових чипів Китай запроваджує експортний контроль графіту — The Financial Times
21.10.2023 10:38    348
Китай все ж таки постачає кацапії зброю та товари подвійного призначення, — Пентагон
21.10.2023 06:30    317
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 