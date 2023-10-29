В Китае зоозащитники спасли более тысячи кошек

Их собирались забить и продать под видом шашлыков из баранины и свинины.

Китайская газета The Paper пишет, что зоозащитники обнаружили кошек в деревянных ящиках недалеко от кладбища. Через несколько дней к ящикам подъехал грузовик, чтобы увезти кошек на скотобойню. Полиция перехватила грузовик, а котеек отправили в местный приют.

Позже полиция нагрянула с рейдом на скотобойню, где собирались убить кошек. Там также обнаружили множество кошачьих тел. За одну кошку злоумышленники планировали получить 15-20 долларов США.

Джерело: https://t.me/c/1059135528/60927

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