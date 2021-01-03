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В Купянске горела квартира в четырехэтажном доме: погибла женщина

В Купянске горела квартира в четырехэтажном доме: погибла женщина

В Купянском районе Харьковщины сегодня утром в результате пожара погибла 81-летняя женщина.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Так, 3 января в 5:47 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в Купянске произошел пожар в жилом четырехэтажном доме на улице Мира, 34.

На момент прибытия пожарных в квартире на первом этаже горела комната и коридор на площади около 20 кв.м.

При проведении разведки на лестничной клетке на уровне четвертого этажа спасатели нашли  81-летнюю женщину - хозяйку горящей квартиры. Женщина уже была без сознания и ее состояние было критическое.

Спасатели немедленно вынесли женщину на свежий воздух и передали работникам скорой медицинской помощи. Однако медики спасти ее уже не смогли.

В ГСЧС предположили, что вероятно погибшая пыталась найти спасение от огня и дыма, поднималась по лестнице вверх, а не вышла на улицу, однако это решение оказалось для женщины роковым.

В 6:25 бойцы ГСЧС пожар локализовали, а в 07:55 полностью ликвидировали.

Причину его возникновения выясняют.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: пожар

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