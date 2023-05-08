В Лисичанске оккупанты провели "День победобесия"

На захваченных территориях россияне продолжают распространять свою пропаганду. В учебных заведениях временно оккупированного Лисичанска Луганской области они провели "День победобесия". В духе советской пропаганды "власть" опубликовала фотоотчет события.

Оккупанты отмечают, что в городе состоялась праздничная церемония, во время которой была поднята копия флага Победы и флага рф. Они используют устаревшие "методички", чтобы "воспитывать" детей, то есть навязывают им советские нарративы. Оккупанты "в лучших традициях" продолжают распространять свою пропаганду и возвеличивать СССР:

Детям, ранее жившим в свободной и независимой Украине, навязывают так называемую "любовь" к россии. оккупанты хвастаются исполнением гимна рф и песни о Дне победы. Также во время события школьники и учителя отнесли цветы к братской могиле. Людям промывают мозги, используют флаги СССР, которого уже нет более 30 лет.

#победобесие #оккупанты

Джерело: https://t.me/infosprotyv/16292

Немного не там, но тоже красивое

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