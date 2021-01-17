В Одессе горит отель, есть погибший

В Одессе по улице Посмитного 10/12 произошел пожар в трехэтажном жилом доме, в помещении которого расположен отель. По меньшей мере один человек погиб.

Об этом сообщает местное издание "Думская".

Причиной пожара, предположительно, стало возгорание проводки. Прилегающие к зданию улицы перекрыты.

В ГСЧС уточнили, что возникло возгорание третьего этажа и крыши трехэтажного жилого дома на площади 1 500 квадратных метров (по всей площади). Дом на один подъезд, в нем 12 квартир.

По состоянию на 22:05, пожар локализован на площади 1 200 квадратных метров.

Всех жильцов дома вывели на свежий воздух.

Продолжается ликвидация.

Агентство Телевидения Новости